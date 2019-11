Jony Ive ne fait désormais plus partie des murs de Cupertino. Après une annonce en juin dernier, son départ est aujourd’hui acté. Le designer en chef d’Apple a décidé de monter sa propre société baptisée LoveForm Jony, un studio de design qui travaillera tout de même avec Apple.

Suite à son départ, Apple a mis à jour sa page dédiée aux responsables d’Apple, laquelle ne présente plus la biographie de Sir Jony.

Les liens entre Jony et Apple ne sont pour autant pas complètement rompus puisque Apple avait déclaré en juin la chose suivant : « Apple a annoncé aujourd’hui que Jony Ive, directeur de la conception d’Apple, quittera l’entreprise en tant qu’employé plus tard cette année pour former une société de conception indépendante qui comptera Apple parmi ses principaux clients. Ive dans sa nouvelle société continuera à travailler en étroite collaboration et sur une série de projets avec Apple. »

Jony et son collaborateur Marc Newson aussi designer de renom seront donc pas très loin pour éventuellement répondre aux offres d’Apple.

Désormais, c’est à Jeff Williams, directeur de l’exploitation, que revient la tâche de superviser l’équipe de design d’Apple. Il connait bien le job puisqu’il a lui aussi participé à la conception de l’Apple Watch