Twitter a commencé à alerter les utilisateurs ayant des comptes inactifs qu’ils pourraient bientôt perdre leur nom d’utilisateur et leur compte s’ils ne font rien dans les prochaines semaines.

Les utilisateurs ayant reçu le message de Twitter devront accéder à la plateforme avant le 11 décembre. Dans le cas contraire, ils risquent de perdre leur compte et leur nom d’utilisateur pour toujours. La notification s’applique à tous les utilisateurs qui n’ont pas accédé au réseau au cours des 6 derniers mois.

Un porte-parole du réseau social a expliqué les raisons de cette décision :

« Dans le cadre de notre engagement à stimuler la conversation publique, nous travaillons au nettoyage des comptes inactifs et présentons des informations plus précises et plus crédibles auxquelles les utilisateurs de Twitter peuvent faire confiance. Une partie de cet effort consiste à encourager les utilisateurs à se connecter activement et à utiliser Twitter lorsqu’ils enregistrent un compte, comme indiqué dans notre politique relative aux comptes inactifs. Pour cette raison, nous avons lancé une communication proactive avec de nombreux comptes qui ne se sont pas connectés à Twitter pendant plus de six mois, afin de les informer que leurs comptes pourraient être supprimés de manière permanente en raison d’une inactivité prolongée. »

Si vous avez un compte qui pourrait bientôt être supprimé, vous recevez un e-mail intitulé « Don’t lose access to @(username). » avec le message suivant :

« Bonjour,

Pour continuer à utiliser Twitter, vous devez accepter les termes, la politique de confidentialité et l’utilisation de cookies actuels. Cela vous permet non seulement de prendre les meilleures décisions concernant les informations que vous partagez avec nous, mais vous permet également de continuer à utiliser votre compte Twitter. Mais avant tout, vous devez vous connecter et suivre les instructions à l’écran avant le 11 décembre 2019, sinon votre compte sera supprimé de Twitter. »

Twitter vous indique également que le processus de restauration du nom d’utilisateur et des comptes supprimés peut prendre plusieurs mois. Soyez donc très prudent et veillez à ne pas être inclus dans les comptes supprimés.

De plus, la société vous informe que le compte d’une personne décédée pourrait être supprimé au cours de ces semaines. En effet, la société ne fournit pas de fonction d’archivage comme c’est le cas sur Facebook. À l’avenir, les choses pourraient changer.