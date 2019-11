À l’approche de Noël, Apple ne va manquer l’occasion de rappeler au monde entier qu’un iPad peut être une bonne idée de cadeau.

C’est avec une nouvelle vidéo que la firme californienne vante sa tablette dans différentes situations. Elle s’avère utile pour divertir les enfants pendant un voyage en avion. Elle peut être aussi un compagnon idéal pour capturer des moments en photo, en vidéo…tout ça pour préparer un joli diaporama, en vue de faire une surprise au grand-père.

Bien évidemment, Apple joue ici la carte de l’émotion pour montrer que son iPad est adapté à tout le monde, de 7 à 77 ans. Et encore, on pourrait élargir la tranche d’âge.

De notre côté, on ne peut pas dire trop de mal de l’iPad, et plus précisément de l’iPad Pro qui est réellement (pour nous) une excellente tablette. Probablement même la meilleure du marché, tant au niveau du design qu’au niveau des performances. Bien sûr, Apple peut encore faire mieux, mais elle fait déjà très bien le job. Nous verrons d’ailleurs ce que la firme nous prépare pour la prochaine version attendue l’année prochaine.