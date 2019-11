Apple a fait un grand pas en avant dans le secteur des podcasts, de plus en plus complexe avec l’arrivée de géants comme Spotify. La société Cupertino a en fait embauché Emily Ochsenschlager, qui a travaillé pendant des années comme directrice des podcasts de National Geographic.

L’arrivée d’Emily Ochsenschlager laisse penser qu’Apple envisage de lancer et de financer des podcasts originaux. Ochsenschlager travaillait chez National Geographic depuis un peu plus d’un an. Ses responsabilités comprenaient le développement des activités de podcast de NatGeo et le lancement du premier podcast de la société. Avant de rejoindre National Geographic, Ochsenschlager a passé plus de 15 ans chez NPR, où elle a travaillé en tant que productrice.

Le rapport d’Inside suggère que le recrutement d’Ochsenschlager n’est que le premier d’une longue liste qu’Apple finalisera dans les mois à venir afin d’étendre ses efforts dans le secteur de la baladodiffusion. L’objectif est de créer une équipe axée sur la création de contenu original à publier sur la plateforme de podcast.

Les détails ne sont toujours pas clairs, mais Apple pense également à acquérir des émissions à succès déjà présentes sur des podcasts.