L’iPhone 11 n’est commercialisé que depuis quelques mois, mais toute l’attention est déjà portée sur la prochaine génération d’iPhone 12. Il pourrait introduire plusieurs nouvelles fonctions, ainsi qu’un tout nouveau design.

Ce nouveau concept vidéo tente d’imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain iPhone, sans partir dans des délires de designers. Ici, le concept se veut réaliste.

La première grande nouveauté serait la suppression de l’encoche, au profit d’un écran perforé dans la partie centrale supérieure. C’est là que tous les capteurs Face ID et la caméra frontale pourraient prendre place. De cette manière, Apple ne serait pas dans l’obligation d’abandonner cette technologie sur laquelle l’entreprise vise beaucoup.

En façade, on remarque également un changement notable avec des bords encore plus fins. L’idée d’un écran incurvé sur les bords, à la Samsung, ne semble pas être dans les projets d’Apple.

D’autre part, les lignes esthétiques de l’iPhone 11 actuel ont été conservées dans leur intégralité. Même le module photo carré reste identique. En revanche, les rumeurs parlent d’un éventuel quatrième capteur photo sur les modèles « Pro ». Ce capteur ToF 3D serait plus petit et utile surtout dans les domaines de la réalité augmentée.

Pour l’heure, il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce que nous allons trouver à l’intérieur de l’appareil. Toutefois, nous pouvons nous attendre au nouveau SoC A14 Bionic avec un processus de production en 5 nm, 4 à 6 Go de RAM et 128/256 / 512 Go de mémoire interne. Apple pourrait en effet abandonner la version de stockage de 64 Go, qui est maintenant devenue anachronique sur un appareil haut de gamme.

En fait, de nombreuses rumeurs vont vers l’adoption d’un design plus sophistiqué, notamment en ce qui concerne le cadre. Il devrait être plus net et donc perdre les formes arrondies classiques des modèles actuels, et également présentes dans ce concept. Le design de l’iPhone 12 pourrait être un savant mélange entre l’iPhone 4/4s et le récent iPad Pro (2018).

Voici le concept vidéo dans son intégralité :