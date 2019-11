Le sénateur républicain Josh Hawley a présenté un nouveau projet de loi visant à interdire aux sociétés de technologie américaines comme Apple de stocker les données des utilisateurs en Chine.

Cette proposition intervient plusieurs mois après la décision d’Apple de transférer les données iCloud des utilisateurs en Chine sur des serveurs appartenant au gouvernement chinois. Comme indiqué par Axios, le but de cette restriction est d’empêcher les entreprises chinoises de rassembler plus d’informations que nécessaire sur les utilisateurs. Des entreprises comme Apple qui stockent des données en Chine représenteraient une « menace pour la sécurité nationale des États-Unis », a déclaré le sénateur Hawley. « La loi chinoise autorise le Parti communiste à saisir les données d’entreprises américaines implantées en Chine quand il le souhaite, pour quelque raison que ce soit ».

Outre Apple, Hawley pointe également l’application TikTok, qui est de plus en plus populaire parmi les plus jeunes : « Si votre enfant utilise TikTok, il est possible que le Parti communiste chinois sache où il se trouve, à quoi il ressemble, de quel article il dispose et ce qu’il aime regarder ».

L’année dernière, Apple a été obligée de transférer les données iCloud des clients chinois vers des serveurs appartenant au gouvernement afin de se conformer aux lois locales. La loi chinoise oblige les entreprises étrangères à utiliser des serveurs locaux pour stocker leurs données. Alors qu’Apple a promis que ses « mesures robustes visant à protéger la confidentialité et la sécurité des données » seraient maintenues pendant la transition, certains utilisateurs ont vivement critiqué cette décision.

Il convient de rappeler que seules les données de compte iCloud chinois sont stockées sur des serveurs appartenant au gouvernement chinois. De plus, Apple affirme qu’elle continue de conserver des clés de cryptage pour tous les comptes. Les utilisateurs aux États-Unis et dans d’autres pays ne sont pas concernés par ce transfert. Par conséquent, la loi de Hawley n’aura aucune incidence sur Apple.