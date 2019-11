Facebook teste une nouvelle fonctionnalité qui rendrait son flux beaucoup plus similaire à celui d’Instagram, axée sur les photos des utilisateurs.

Avec cette option, nous ne verrons que les photos et les légendes courtes, au lieu d’afficher le flux classique. La fonction s’active automatiquement en touchant une photo pour l’afficher en plein écran.

Cette option s’appelle « Photos populaires » et sera accessible à partir d’une section spéciale de Facebook. Une fois à l’intérieur, nous verrons une série infinie d’images sélectionnées par les algorithmes de Facebook. Elles seront extraites du flux de nos amis et des pages que nous suivons. Cela ressemble clairement au flux d’Instagram.

Facebook a confirmé qu’il testait cette fonctionnalité sur un nombre limité de comptes :

« Lorsque les utilisateurs voient une photo dans le fil d’actualité ou dans un profil, ils peuvent la toucher pour l’ouvrir en plein écran sur un fond noir. Généralement, si les utilisateurs défilent sur cette photo, elle apparait simplement dans le flux classique. Mais avec la fonctionnalité Photos populaires, Facebook affiche plus d’images que les utilisateurs peuvent faire défiler après celle qui a été ouverte.

En faisant défiler l’écran, au-delà du titre Photos populaires, les utilisateurs verront plus de photos et une étiquette « Voir plus de photos » qui les invite à continuer et à parcourir davantage d’images publiques partagées par des amis. »