Avant que iFixit ne démonte complètement le MacBook Pro 16″, les experts souhaitaient jeter un œil au nouveau clavier Magic Keyboard.

Voici comment Apple décrit le nouveau Magic Keyboard du MacBook Pro 16 pouces :

« Le nouveau clavier Magic Keyboard comprend un mécanisme à ciseaux raffiné avec une course de 1 mm pour une expérience de frappe réactive, confortable et silencieuse. La Touch Bar permet d’avoir des raccourcis utiles devant et au centre et Touch ID fournit une authentification rapide. La touche Echap dédiée permet de basculer rapidement entre les modes et les vues, tandis que les touches de direction T inversées permettent une navigation fluide que vous écriviez des lignes de code, naviguiez entre des feuilles de calcul ou jouiez. »

iFixit note que, comme prévu, les touches en ciseaux du nouveau clavier Magic Keyboard sont très faciles à extraire et ont les mêmes dimensions que le clavier Magic Keyboard autonome, nous permettant ainsi d’adopter également des touches blanches sur le MacBook Pro 16 pouces. Toutefois, les touches du clavier Magic Keyboard autonome sont légèrement plus épaisses que celles du portable. Même en comparant les mécanismes à ciseaux, nous constatons que l’épaisseur du clavier Magic Keyboard est légèrement différente de celle des mécanismes présents sur le MacBook Pro, mais les deux semblent robustes et résistants.

iFixit a déclaré que la course des touches est de 1 mm et est très bonne, certainement acceptable pour un ordinateur portable. Selon iFixit, les problèmes liés au clavier MacBook pourraient enfin être résolus. C’est une excellente nouvelle, qui reste toutefois à confirmer par les utilisateurs.