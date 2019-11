C’est un nouveau rendez-vous Apple TV+ que Cupertino nous donne désormais chaque vendredi en sortant de nouveaux épisodes pour chacun de ses séries.

Si le Apple TV+ ne semble pas encore attirer les foules par manque de contenus, les séries déjà présentes se regardent sans mal. Apple a quand même mis le paquet financièrement pour que ces séries soient de qualité. Bien sûr, il y a les goûts et le couleurs, et tout le monde n’accroche pas forcément avec les sujets abordés. De notre côté, on a plutôt bien reçu les trois séries The Morning Show, See et For All Mankind. Sans oublier le documentaire The Elephant Mother qui tout simplement magique.

En plus des nouveaux épisodes, Apple a également sorti le premier de Oprah’s Book Club : « Soyez le spectateur privilégié de conversations franches et profondes avec les plus grandes plumes de notre temps. Dans son salon littéraire contemporain, à la fois reflet du monde et fenêtre ouverte sur d’autres univers, Oprah discute des problématiques d’un livre avec son auteur ». Pour ce premier rendez-vous, Oprah revient sur The Water Dancer, l’œuvre de Ta-Nehisi Coates, ses inspirations et son impact culturel.

Et prochainement, ce sera au tour de Servant, de M. Night Shyamalan, d’arriver sur Apple TV+. Il s’agit d’un thriller psychologique attendu pour le 28 novembre.

« Doute ce que tu crois. De Night Shyamalan, Servant suit un couple de Philadelphie en deuil après une tragédie innommable qui a entraîné une rupture de leur mariage et ouvre la porte à une force mystérieuse qui pourrait entrer chez eux. »