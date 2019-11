Une nouvelle bande-annonce de « Servant« , intitulée « Made with love », présente de plus près Jericho, la poupée mystérieusement réaliste. Il semblerait que ce soit la pièce maîtresse de la minisérie produite par M. Night Shyamalan.

Comme dans les teasers précédents, celui du jour a une base mélodique et délicate qui contraste avec des images sombres et quelque peu inquiétantes. On voit un homme portant des lunettes caressant le visage et les mains de Jericho, examinant son travail manuel. La scène coupe l’avant de la poupée au premier plan, où l’artisan n’insère qu’un seul cheveu. Les cordes du piano gonflent à mesure que l’image se déplace sur une série d’yeux en verre. L’artisan insère ensuite un œil dans l’orbite droit de la poupée.

L’image s’estompe et réapparaît. Nous retrouvons donc Jéricho allongé dans un berceau, les bras tendus. Une femme, soupçonnée d’être la mère, prend la poupée et l’approche doucement contre elle.

Pour l’heure, on en sait que très peu de chose sur cette série, à l’exception de ce qu’on voit dans chaque annonce. Voici la légende qui accompagne le teaser :

« De M. Night Shyamalan, Servant suit un couple de Philadelphie en deuil après une tragédie innommable qui crée une rupture dans leur mariage et ouvre la porte à une force mystérieuse qui pénètre dans leur maison. »

Servant arrivera sur Apple TV+ le 28 novembre.