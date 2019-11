Comme par le passé, avec Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple, le CFO Luca Maestri a mis aux enchères un déjeuner privé et une visite de l’Apple Park à Cupertino. Les dons seront reversés à la fondation Andrea Bocelli.

La vente aux enchères du déjeuner avec Luca Maestri commence à 10 000 dollars. L’offre finale devrait se situer autour de 50 000 dollars. Celui qui remportera l’enchère pourra non seulement déjeuner avec Maestri, mais également visiter l’Apple Park avec un employé de la société. L’expérience durera environ une heure.

Tim Cook a organisé une vente aux enchères similaire en 2017, au cours de laquelle 700 000 $ avaient été collectés pour l’organisation des droits de l’homme RFK.

Luca Maestri est vice-président directeur et directeur financier d’Apple et relève directement de Tim Cook. En tant que CFO, Maestri supervise la comptabilité, le support aux entreprises, la planification et l’analyse financières, la trésorerie, les fusions et acquisitions, les relations avec les investisseurs, l’audit interne et les problèmes fiscaux chez Apple. Le responsable a rejoint Apple en 2013.

Les fonds iront à la Fondation Andrea Bocelli, qui aide depuis des années les personnes et les communautés en situation de pauvreté et d’analphabétisme.