Suite au lancement du MacBook Pro 16″, Apple n’a pas manqué de présenter sa nouvelle machine dans une vidéo dédiée.

Dans cette vidéo, on découvre différents créatifs (Musique, vidéo…) qui parlent de leur façon de travailler et notamment avec la machine. La vidéo a été tournée en noir et blanc, comme Apple le fait régulièrement dans ce genre de présentation.

La vidéo est accompagnée d’une description dans laquelle Apple ne manque pas de faire l’éloge de son nouveau MacBook Pro 16 pouces :

« Un pro pour les pros. Le nouveau MacBook Pro est le MacBook le plus puissant de tous les temps. Il comporte un écran Retina 16 pouces immersif, un processeur jusqu’à 8 cœurs, des graphiques de nouvelle génération et jusqu’à 64 Go de mémoire. La capacité de la batterie est la plus grande jamais enregistrée dans un MacBook Pro, jusqu’à 8 To de stockage SSD et un nouveau clavier Magic Keyboard. En d’autres termes, c’est le meilleur ordinateur portable professionnel au monde. »

Pour rappel, la version de base est tarifée à hauteur 2 699 €, mais le prix devient très vite salé pour la plus grosse configuration (7 139 €).