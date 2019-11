Tim Cook et Donald Trump devraient se rendre au Texas pour visiter certains des lieux de fabrication de la société. Le voyage n’a pas encore été officiellement annoncé, mais la nouvelle a été anticipée par Reuters.

Ce voyage pourrait avoir lieu la semaine prochaine dans le but d’aider le président Trump à « montrer les entreprises qui conservent des emplois en Amérique ». Tim Cook et Trump ont établi une relation de collaboration étroite en matière d’affaires et d’investissement, malgré les critiques constantes d’Apple à l’encontre de certaines politiques sociales et d’immigration de l’administration Trump.

Cette visite cimentera encore plus la relation entre les deux hommes. Rappelons que c’est dans l’usine d’Austin qu’est fabriqué le Mac Pro 2019. Grâce à ses investissements à Austin, Apple a bénéficié d’importantes réductions de taxes sur les composants importés de Chine.

Malgré les relations de travail étroites entre Trump et Cook, il s’agirait de leur premier voyage public ensemble. En effet, toutes les réunions étaient auparavant strictement privées.