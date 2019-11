Si vous aimez le documentaire The Elephant Queen, vous serez ravi d’apprendre que, pour chaque visionnage du documentaire Apple TV+ en 2019, la firme de Cupertino fera un don à la réserve d’éléphants de la région où le documentaire a été tourné.

Dans une interview avec BuildSeries, la réalisatrice et écrivaine Victoria Stone et la productrice Lucinda Englehart, lauréates des Emmy and Peabody Awards, ont déclaré avoir passé 25 ans dans la forêt d’Afrique de l’Est, ce qui les a préparées pour tourner pour The Elephant Queen. Leur documentaire raconte l’histoire vraie d’un troupeau d’éléphants du Kenya alors qu’ils se déplacent à la recherche d’un nouveau foyer.

« Voir un public de 8 à 80 ans en train de regarder et d’être ému(e) … Je n’arrive pas à y croire », a déclaré Stone. Avant qu’Apple ait acquis les droits de diffusion de The Elephant Queen exclusivement pour Apple TV+, ce documentaire prisé était auparavant sélectionné officiellement au Festival international du film de Toronto 2018 et au Festival du film Sundance 2019.

De plus, il a été diffusé dans certaines salles le 18 octobre, avant de faire ses débuts sur Apple TV+ le 1er novembre dernier.

NDLR : Le documentaire est tout simplement magnifique et émouvant. Il mérite d’être regarder du début à la fin. Il vous embarque dans une incroyable aventure animale.