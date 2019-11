Apple a averti les développeurs que certains des changements au niveau des notifications seront mis en œuvre dans les prochaines semaines.

Sur le site officiel dédié aux développeurs, Apple informe que les API du service de notification push seront désormais basées sur HTTP/2, afin d’offrir différentes fonctionnalités et améliorations :

« Si vous envoyez des notifications push avec le protocole binaire hérité, nous vous recommandons de mettre à jour l’API du fournisseur APN basée sur HTTP / 2 dès que possible. Vous pourrez tirer parti des fonctionnalités modernes les plus performantes, telles que l’authentification avec un jeton Web JSON, la messagerie d’erreurs améliorée et les retours après notification.

Le service Apple Push Notification (APN) ne prendra plus en charge le protocole binaire hérité à partir de novembre 2020. »

Les développeurs doivent donc faire le nécessaire assez rapidement pour mettre à jour leurs applications iOS.