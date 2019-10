Alors qu’iOS 13.2 est disponible depuis quelques jours en version finale, les premiers bugs se font déjà sentir. Un en particulier se veut d’ailleurs très gênant car il concerne la gestion de la mémoire et donc du multitâche.

Autant sur iOS 13.2 que sur iPadOS 13.2, le problème est que les applications ouvertes ne le restent pas bien longtemps. Dès lors que vous voulez switcher rapidement sur une autre application avant de revenir à la première, celle-ci est tout simplement fermée. On ne sait pas réellement ce qu’Apple a voulu faire, mais le résultat est clairement mauvais. Toutes les applications qui normalement travaillent en arrière-plan doivent être relancées.

Pour faire face à ce problème, certains développeurs ont trouvé une parade avec l’option « Connection Keeper ». Elle permet de garder actif le GPS de manière à localiser l’appareil. Ainsi, les applications dotées de cette option peuvent travailler normalement dans le multitâche. En revanche, il est moins plaisant pour les utilisateurs de savoir qu’ils sont tracés à longueur de temps.

Pour l’heure, on ne saurait dire si toutes les applications sont concernées par ce bug. De plus, Apple ne communique pas sur le sujet, laissant l’utilisateur dans l’expectative. En effet, on ne sait pas si c’est un réel bug ou une volonté d’Apple. Mais on penche pour un bug quand même.

Ce qui est certain, c’est que l’expérience utilisateur est moins agréable. Le fait d’avoir à relancer sans cesse les applications sur iPhone/iPad est une vraie perte de temps, surtout sur une journée.

Apple doit probablement être au courant, on peut donc espérer qu’un correctif arrive bientôt via une mise à jour iOS 13.2.X.