Apple a ajouté les coûts de réparation des AirPods Pro sur son site, et autant vous dire qu’ils sont élevés sans l’AppleCare+ (39 €).

Comme avec les modèles précédents, en cas de problèmes, les AirPods Pro ne seront pas réparés, mais seront remplacés directement par Apple. Le coût de chaque AirPod est de 99 €. Même la réparation/remplacement du boîtier de charge sans fil est au même prix, et s’élève à 109 € en cas de perte. Cela signifie que si vous devez remplacer les deux écouteurs, en plus le boîtier de charge, vous devrez payer plus cher que l’achat de nouveaux AirPods Pro.

Le remplacement de la batterie coûte 55 € par écouteur ou pour celle du boîtier de charge. Les prix sont donc plus élevés que ceux des AirPods 2, au point que l’option Apple Care+ à 39 € peut être une bonne chose.

À noter qu’Apple Care+ ne couvre en aucun cas la perte ou le vol. Il vous appartient de faire attention sur ce point pour éviter de repasser par la case achat.