Dans une nouvelle interview, les responsables de la programmation vidéo d’Apple, Zac van Amburg et Jamie Erlicht, ont parlé du service de streaming Apple TV+ qui sera disponible le 1er novembre.

Les responsables disent que la première année de programmation Apple TV+ est plus longue qu’ils ne le pensaient, avec au moins une nouvelle série TV ou un nouveau film tous les mois. Les deux ont confirmé que l’investissement d’Apple devrait augmenter, avec un nombre total de contenu original qui augmentera de manière significative au cours de la deuxième année.

L’approche d’Apple est différente de celle de concurrents comme Netflix, Disney+ et Hulu, la société Cupertino n’offrant que des contenus originaux, sans aucune série TV ni aucun film tourné dans le passé ou appartenant à d’autres maisons de distribution et de production : « Nous nous concentrons uniquement sur le développement d’une programmation complètement originale entre séries dramatiques, comédies, films, documentaires et bien plus. »

« Plus de deux ans ont passé », a déclaré Van Amburg. « Nous avons tous travaillé si dur pour faire le meilleur travail de nos vies. Nous sommes impatients de commencer à le partager ».

Les deux hommes ont également dû prendre un peu de temps pour s’habituer à une méthode de travail différente, car travailler sur Apple TV+ est loin d’être un studio hollywoodien traditionnel. Si des éléments tels que le budget et les ventes internationales ont contribué à orienter leurs décisions, pour TV+, ils doivent plutôt travailler à créer un service “digne” de la marque Apple, plutôt que de simplement penser aux revenus.

Tout cela se traduit par une offre quantitativement limitée, du moins au début. Pour cette raison, Apple se concentrera sur la qualité de ses séries télévisées et de ses films : « Lorsque nous avons accepté ce défi, nous avons passé du temps avec les dirigeants de chaque division au sein d’Apple, dans le but de faire d’Apple TV une solution de continuité pour l’entreprise. Et la qualité fait partie de l’ADN de cette société. »

« Le mot clé est l’humanité », a déclaré Van Amburg à propos de la marque Apple. « Tous nos spectacles ont quelque chose à dire sur les relations que nous avons entre nous et le monde. Le dénominateur commun de tous les créateurs avec lesquels nous sommes entrés en affaires est Wow, ils savent vraiment ce qu’ils veulent dire et font tout pour le dire de la bonne manière ».

Erlicht se dit enthousiasmé par le lancement prochain d’Apple TV+, mais considère que le 1er novembre n’est pas un objectif, mais seulement la « ligne de départ » d’un long voyage. En fait, les premières critiques américaines n’ont pas été bienveillantes, en particulier pour certaines séries TV, mais le responsable d’Apple a déclaré qu’aucune critique ni donnée démographique ne modifierait les principes de la société en matière de sélection du contenu : « L’enthousiasme est que le monde pourra voir ce que nous faisons. Et ils verront une interface utilisateur qui changera la façon dont le consommateur regarde les vidéos. C’est une vraie expérience. »

Apple TV+ sera lancé le vendredi 1er novembre au prix de 4,99 € par mois.