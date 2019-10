Grâce à iOS 13, il est maintenant possible d’ajouter de nouvelles polices personnalisées, une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs.

Cette nouvelle fonctionnalité permet ainsi de personnaliser davantage l’apparence de certaines applications de manière simple et rapide.

Pour ce faire, rendez-vous sur l’App Store à partir de votre iPhone ou iPad sous iOS 13. Avant toute chose, il faut savoir qu’à l’heure actuelle, l’utilisation de polices personnalisées n’est prise en charge que dans Pages, Keynote, Mail et très peu d’autres applications tierces. Cela signifie que vous ne pouvez utiliser aucune police personnalisée dans des applications telles que Messages, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Pour ces applications, vous pouvez, comme toujours, télécharger des claviers tiers et/ou des apps spécifiques. Possible que la compatibilité augmentera avec le temps.

En attendant, il existe l’app Font Diner, l’une des premières applications à installer de nouvelles polices système sur iOS. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur l’App Store. Une fois installé, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application, de cliquer sur Activer en haut à droite, de sélectionner Accepter, puis de cliquer sur Installer pour lancer l’installation des polices système.

Une fois ces polices installées, allez dans l’app Réglages > Général > Police pour en sélectionner une et utilisez-la dans les applications prises en charge. Dans ce menu seront présentées toutes les polices installées via des applications tierces, qui peuvent également être modifiées (taille, gras, etc.).