Apple a organisé une projection de “The Morning Show” au Lincoln Center pour les arts de la scène à New York. La série tant attendue sera disponible en streaming vendredi avec les trois premiers épisodes.

La société applique une stratégie similaire à celle adoptée avec le drame de science-fiction “For All Mankind”, qui comportera également trois épisodes. Pour “Dickinson”, la série sera entièrement disponible dès le premier jour.

Écrit par Kerry Ehrin et réalisé par Mimi Leder, “The Morning Show” nous plonge dans l’univers impitoyable des “nouvelles du matin”, racontées du point de vue de deux femmes qui se frayent un chemin dans un environnement de travail parfois instable. L’émission présente un regard sincère sur la dynamique du pouvoir entre hommes et femmes, ainsi que entre femmes et femmes, sur le lieu de travail.

Avec Aniston, Witherspoon, Steve Carell, Mark Duplass, Billy Crudup et d’autres, l’émission a généré un engouement médiatique remarquable et constitue l’une des séries les plus attendues et les plus coûteuses d’Apple TV+.

Apple aurait déjà commandé une deuxième saison de “The Morning Show”, ainsi que pour d’autres séries telles que “Dickinson”, “For All Mankind”, “Little America” ​​et “Home Before Dark”.

Apple TV+ sera enfin disponible dans quelques jours, à compter du 1er novembre prochain. Le service coûtera 4,99 € par mois. Les clients qui ont acheté un nouvel iPhone, iPad, Mac ou Apple TV auront droit à un abonnement gratuit pendant un an.