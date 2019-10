Apple a annoncé l’arrivée du “Slofie” lors de la présentation des nouveaux iPhone 11 en septembre dernier. Mais apparemment, cette fonction n’est pas restée longtemps exclusive, puisque Samsung compte l’ajouter à ses smartphones.

Selon SamMobile, Samsung ajoutera une fonctionnalité similaire dans le logiciel de la caméra frontale du Galaxy S10, du Galaxy S10+ et du Galaxy S10e avec le One UI 2 basé sur Android 10, actuellement en version bêta. SamMobile a déjà pu tester la fonctionnalité. Et nous pouvons déjà voir à quel point cette fonction est très similaire à celle d’Apple. En revanche, il est probable qu’elle soit moins raffinée et manque de fluidité.

Vous pouvez voir un exemple de SamMobile dans la vidéo ci-dessous :

De toute évidence, ce ne serait pas la première fois que Samsung s’inspirerait d’Apple pour une fonction. Il n’est donc pas surprenant que Samsung ait choisi le nom “Slowfie”, presque identique au nom “Slofie” chez Apple.