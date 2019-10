Apple vient tout juste d’officialiser les AirPods Pro, dotés d’un nouveau design et de nouvelles fonctions.

Les rumeurs étaient donc dans le vrai. Les AirPods Pro sont comme prévus des écouteurs sans fil intra-auriculaires. On note également qu’Apple a réduit la taille des écouteurs. La réduction active du bruit et le mode Transparence sont aussi de la partie. Ils sont aussi dotés d’un égaliseur automatique.

Voici les points forts :

Réduction active du bruit

Confort et isolation personnalisés

Mode Transparence

Qualité audio incomparable incluant une égalisation adaptative

Résistance à l’eau et à la transpiration (IPX4)

Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Recharge rapide dans le boîtier

Dans le coffret, on trouve un boîtier de charge sans fil, des embouts auriculaires en silicone (trois tailles) et un câble Lightning vers USB-C, en plus des AirPods Pro.

Vendus 279 €, ils seront officiellement disponibles à la vente dès le 30 octobre.