Bonne nouvelle pour les fans de NBA, le nouveau jeu de basket-ball NBA NOW développé par GAMEVIL, est disponible sur l’App Store.

Dans NBA NOW, les joueurs entreront dans le rôle du manager général qui doit constituer une équipe personnalisée avec leurs stars préférées de la NBA et participer à une saison de NBA dans le but de remporter le championnat.

Le jeu propose un gameplay intuitif à une touche avec un écran vertical avec des commandes simplifiées qui devrait convenir aux vétérans et aux nouveaux arrivants dans ce genre de jeu. En outre, NBA NOW offre une large gamme de modes de jeu et comprend des joueurs, des uniformes d’équipe et des terrains de jeu, ainsi que des statistiques en temps réel de la NBA qui sont reflétées dans les classements des joueurs au cours de la saison.

Le jeu est maintenant disponible gratuitement dans le monde entier sur les plates-formes Android et iOS. Cependant, certains achats intégrés ont été ajoutés, mais à première vue, ils ne semblent pas trop chers. Vous pouvez le télécharger directement depuis l’App Store. Il est compatible avec iOS 8 et les versions ultérieures.