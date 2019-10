Dans une interview avec le magazine GQ, Tim Cook a parlé non seulement des efforts de la société, mais également du succès du programme de reprise d’iPhone.

Au cours des dernières années, Apple a de plus en plus promu son programme de reprise d’ancien iPhone pour l’achat d’un nouveau modèle. Cook a déclaré que cette stratégie porte ses fruits : « Cette année, nous avons encore plus réussi à convaincre les clients de tirer parti du programme de reprise. Un tiers des personnes qui achètent un nouvel iPhone ont choisi d’échanger leur ancien modèle. »

Le résultat est assez surprenant, compte tenu du fait que les valeurs de reprise estimées par Apple sont en moyenne inférieures à celles d’autres sites proposant des services similaires ou, pire encore, par rapport à la vente en occasion. L’avantage est qu’Apple paye immédiatement avec un crédit qui peut être dépensé pour l’achat d’un nouvel iPhone.

Tim Cook a ensuite ajouté qu’Apple souhaitait mettre en place un plan visant à encourager les fabricants à concevoir des accessoires plus durables vis-à-vis de l’environnement : « L’idée est d’introduire une sorte d’étiquette indiquant qu’un produit particulier répond à certaines normes environnementales, que ce soit un étui pour iPhone ou un câble de charge. »

L’objectif ultime de la société reste de créer une chaîne d’approvisionnement entièrement gérée par une énergie 100% propre.