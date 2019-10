Cinq nouveaux jeux arrivent sur Apple Arcade, désormais disponibles pour tous les abonnés sur iPhone, iPad et Apple TV.

Les nouveaux jeux incluent la plate-forme d’action à défilement classique Fallen Knight, le jeu Hogwash de Bossa Studios, l’hypnotique Lifelike: Chapter One, le jeu de puzzle Tales of Memo et l’aventure Yaga.

À ces titres s’ajoute LEGO Brawls, un jeu de combat se déroulant dans le monde LEGO.

Nous vous rappelons qu’Apple Arcade est disponible pour 4,99 € par mois. La plate-forme compte pas moins de 89 jeux. Apple n’est donc plus très loin des 100 jeux promis d’ici la fin de l’année.