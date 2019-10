L’ancien avocat d’Apple, Gene Levoff, qui a déjà été accusé d’avoir appliqué des politiques de délit d’initiés au sein de la société, est maintenant accusé au pénal d’avoir mal utilisé des informations privilégiées sur les actions Apple.

Le délit d’initié consiste à exploiter des informations non publiques, dont la divulgation pourrait avoir une incidence sur les cours des actions, pour effectuer des opérations à la Bourse en tirant parti de leurs connaissances préalables. Cela incite les gens à sourire puisque son rôle était de vérifier le respect des politiques en matière de délit d’initié dans la société.

Levoff a en effet été inculpé pour délit d’initié et doit maintenant faire face à une douzaine accusations de fraude. Selon le gouvernement américain, Levoff a utilisé les informations privilégiées d’Apple, y compris ses résultats financiers avant sa publication, pour vendre les actions d’Apple avant les résultats plus faibles que prévu entre 2011 et 2016, ainsi que pour acheter des actions pendant les quarts les plus solides.

« Ce système a permis à Levoff de dégager des bénéfices d’environ 227 000 dollars sur certaines opérations et d’éviter des pertes d’environ 377 000 dollars sur d’autres. Lorsque Levoff a découvert qu’Apple aurait enregistré des revenus et des bénéfices nets solides pour un trimestre financier donné, il a acheté de grandes quantités d’actions, qu’il a ensuite vendues avant des trimestres moins solides. »

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a présenté les premières allégations à l’encontre de Gene Levoff en février, mais à présent, l’avocat fera également face à des poursuites pénales et civiles. Levoff a travaillé pour Apple de 2008 à 2018 avant d’être licencié par l’entreprise.

Apple a refusé de commenter les accusations au pénal, mais a publié une déclaration en février : « Après avoir été contactés par les autorités l’été dernier, nous avons mené une enquête approfondie avec l’aide d’experts juridiques externes, ce qui a conduit à la clôture de l’enquête. »