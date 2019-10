Les lunettes AR d’Apple sont-elles vraiment en phase de conception ? Apparemment oui. La société a en fait demandé l’enregistrement du brevet d’une caractéristique très intéressante qui pourrait révéler la particularité de l’appareil.

Depuis l’année dernière, les Apple Glass font beaucoup coule d’encre. Il s’agit d’un appareil portable que la société Cupertino a apparemment commencé à développer pour offrir un produit compatible avec la réalité augmentée qui puisse changer les règles du jeu. La confirmation que la société travaille sur l’appareil provient non seulement des rumeurs, mais aussi et surtout des brevets qui se dévoilent progressivement.

Le dernier brevet déposé par Apple concerne la manière dont l’utilisateur va interagir avec l’appareil. Le dispositif (lunettes ou casque AR) sera posé sur la tête et les images seront projetées sur les lunettes. Sur le plan conceptuel, il n’y a rien de différent de ce qui se passe avec les casques AR, mais dans ce cas, l’interface et les images seront visibles sur une surface transparente qui vous permettra également de voir à travers. Les plus curieux peuvent consulter le brevet en cliquant ici.

Le prix et les caractéristiques de ce produit ne sont pas encore connus et, surtout, nous ne savons pas s’il sera nécessaire d’avoir un iPhone ou pas. Concernant le design, de nombreux doutes subsistent : s’agira-t-il de véritables lunettes ou d’un casque de style Hololens de Microsoft ? Une chose est sûre : la plate-forme matérielle sera entièrement réalisée à Cupertino et reposera sur ARM. Cela garantira de bonnes économies d’énergie et une excellente puissance de calcul. Comme avec l’Apple Watch, les lunettes Apple pourraient également avoir une puce dédiée qui répond aux exigences du nouvel appareil.

Nous nous attendons à en savoir plus sur les lunettes Apple au cours de 2020 selon le rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo.