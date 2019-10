Starbucks détient depuis longtemps le titre de la plate-forme de paiement mobile la plus populaire aux États-Unis, mais selon les nouvelles données d’eMarketer, elle a été dépassée par Apple Pay.

Starbucks a adopté les paiements mobiles relativement plus tôt que d’autres et a encouragé les utilisateurs à l’utiliser avec des récompenses et des fonctionnalités telles que la possibilité de commander à l’avance.

Selon les données d’eMarketer, Apple Pay atteindra 30,3 millions d’utilisateurs aux États-Unis en 2019, suivi de Starbucks avec 25,2 millions d’utilisateurs. Plus détachés, nous trouvons Google Pay avec 12,1 millions et Samsung Pay avec 10,8 millions. eMarketer explique qu’Pay a tiré parti de l’adoption plus large de nouveaux systèmes de point de vente avec le NFC intégré, tandis que le système de paiement de Starbucks utilise toujours des codes barres. Starbucks a également adopté le support Apple Store en magasin et l’application mobile Starbucks pour recharger la carte virtuelle Starbucks.

Les données suggèrent également que les dépenses totales en paiements mobiles approcheront les 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, soit une hausse de plus de 24% par rapport à 2018.