Confirmant l’intérêt croissant d’Apple pour l’environnement, Tim Cook a prononcé le discours liminaire lors du gala du 30e anniversaire de Ceres à New York.

Ceres est une organisation à but non lucratif axée sur la durabilité et le respect de l’environnement. Depuis des années, elle collabore avec des investisseurs et des entreprises privées afin de « créer des solutions viables pour l’ensemble de l’économie actuelle ».

Lors de son discours, Tim Cook a évoqué les progrès réalisés par Apple dans le développement de l’énergie durable à travers le monde : « Nous ne considérons pas le changement climatique comme un risque, mais comme une opportunité. Avec nos partenaires de la chaîne logistique, nous voyons l’opportunité de développer de nouvelles compétences utiles. Parce que c’est la bonne chose à faire. »

Cook a également expliqué en détail comment Apple avait pu atteindre son objectif d’obtenir de l’énergie 100% renouvelable et a donné quelques conseils aux personnes présentes.

Les efforts environnementaux d’Apple ont également été reconnus récemment par l’ONU.