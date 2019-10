Apple continue de faire de la publicité pour Apple TV+, à tel point que Jason Momoa et Alfre Woodard ont fini par faire la couverture du dernier numéro d’Emmy Magazine, faisant la promotion du thriller de science-fiction “See”. On estime que le budget de production de See dépasse 15 millions de dollars par épisode.

Dans l’interview, les vice-présidents d’Apple, Jamie Erlicht et Zack van Amburg (qui a dirigé Apple TV+ après avoir été embauché par Sony en 2017) comparent directement la portée de la construction du monde de See avec Game of Thrones :

« Peut-on l’appeler épique comme, par exemple, Game of Thrones ? Nous répondons rapidement à cette question avec un oui retentissant ! »

See suit une exploration du monde par la science fiction dystopique, 600 ans plus tard, au cours de laquelle tout le monde sur Terre a perdu le sens de la vue. La série commence avec la femme du personnage de Momao (Baba Voss) qui a deux enfants et qui se rendent vite compte qu’ils peuvent voir. La reine du royaume fait la guerre à la tribu pour tenter de capturer des enfants avec ce pouvoir.

Dans l’interview, nous apprennons que la série a embauché des dizaines d’acteurs aveugles et malvoyants pour la distribution, ainsi que des consultants en cécité et des biologistes pour aider à construire le monde de science-fiction dans lequel se déroule la série.

Nous vous rappelons qu’Apple TV+ sera disponible à partir du 1er novembre au prix d’un abonnement mensuel de 4,99 €.