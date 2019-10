Selon différentes sources, Apple a fixé à 2022 le délai pour développer son propre modem 5G qui sera intégré sur iPhone et iPad l’année suivante.

Un rapport publié par Fast Company indique qu’Apple a l’intention de créer son propre modem 5G d’ici 2022. Cette estimation est très audacieuse, compte tenu de la complexité du développement. De plus, ce type de composant doit subir de nombreux tests avec les différents réseaux à travers le monde. Il doit également garantir la sécurité, la qualité du signal et la vitesse. En outre, la puce doit être certifiée par les gouvernements du monde entier, selon une procédure qui n’est certainement pas rapide.

Les ingénieurs Apple auraient déjà commencé à travailler sur ce modem 5G. Cela permet à la société de développer à domicile un autre composant clé de l’iPhone et de l’iPad, en plus des processeurs Ax. L’équipe est composée d’anciens ingénieurs Qualcomm et surtout de l’équipe Intel acquise par la société il y a quelques mois. Selon Fast Company, une date plus réaliste serait celle de 2023.

Jusque-là, Apple s’appuiera sur les modems 5G développées par Qualcomm pour l’iPhone 2020.