Apple a partagé la nouvelle bande-annonce officielle de la série Truth Be Told, qui sera bientôt disponible sur Apple TV+.

Cette série met en scène l’actrice Ottavia Spencer qui interprète Poppy Parnell, une podcasteuse devenue célèbre à travers les États-Unis après une affaire de meurtre. Dans la série, Parnell rouvre l’affaire et se retrouve face à face avec Warren Cave. Parnell interprété par Aaron Paul (Breaking Bed), l’homme qu’elle a probablement aidé à mettre en prison par erreur. “Chaque vérité a une conséquence”.

Truth Be Told a été créée par Nichelle Tramble Spellman et par les célébrités Octavia Spencer, Aaron Paul, Lizzy Caplan, Elizabeth Perkins, Michael Beach, Mekhi Phifer, Tracie Thoms, Haneefah Wood et Ron Cephas Jones.

Pour rappel, le service Apple TV+ sera disponible dès le 1er novembre 2019. Apple proposera quelques séries pour le lancement. Ensuite, la firme prévoit d’en sortir au fils du temps pour ajouter du contenu original.