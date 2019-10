Après les DJ, même les utilisateurs de Photoshop et de Lightroom devraient réfléchir à deux fois avant d’installer macOS Catalina. Il reste en effet quelques problèmes de compatibilité confirmés par Adobe.

The Verge rapporte qu’Adobe a confirmé des problèmes de compatibilité avec les applications Photoshop et Lightroom sur macOS Catalina. Pour cette raison, la société conseille aux utilisateurs de ne pas mettre à jour leur Mac. La société prévoit de sortir une mise à niveau dans les prochains jours. Beaucoup de problèmes découlent de l’incompatibilité avec les applications 32 bits. Certains plug-ins ne sont plus pris en charge par Catalina.

Lightroom Classic a deux problèmes graves : Lens Profile Creator ne fonctionne pas et le mode Tethering “ne peut pas détecter et capturer des photos d’appareils photo Nikon”.

Photoshop a également plusieurs problèmes:

La modification du format de fichier ne modifie pas l’extension du fichier lorsque vous enregistrez une image.

Impossible de trouver des plug-ins téléchargés à partir du Web ou installés en faisant glisser/déposer.

Certains éléments 32 bits créés avec des versions antérieures de Photoshop ne fonctionneront pas.

ExtendScript Toolkit et Lens Profile Creator ne fonctionneront pas.

Il est généralement judicieux de ne pas mettre à niveau un système d’exploitation au cours des premiers jours de disponibilité, afin de donner aux développeurs tiers le temps de publier les mises à jour logicielles, en particulier pour les applications utilisées à des fins professionnelles.