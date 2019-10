macOS Catalina n’est pas encore adapté aux DJ car des problèmes surviennent lors de l’utilisation des fichiers XML essentiels pour les applications dédiées.

Le problème provient du manque de soutien pour iTunes qui a été abandonné après des années de bons et loyaux services. Cela signifie que les fichiers XML natifs ne seront pas pris en charge sur les Mac qui basculent vers le nouveau format de l’app Music. Le manque de prise en charge de XML est grave pour les DJ et pour ceux qui utilisent des listes de lecture sur d’autres applications en perdant la fonction de transfert de données entre applications musicales.

Les utilisateurs qui utilisent les applications DJ populaires, telles que Traktor ou Rekordbox, tirent parti des fichiers XML exportés depuis iTunes pour gérer les listes de lecture et les flux de musique pour toutes les occasions, ce qui n’est plus possible sous macOS Catalina.

Apple a commenté le problème en demandant aux utilisateurs d’attendre la mise à jour de Catalina en attendant les correctifs et les modifications des développeurs des applications DJ. Mais que devrait-il changer ? Fondamentalement, il sera nécessaire de mettre à jour les apps qui devront ensuite prendre en charge MusicKit pour accéder aux listes de lecture et au contenu de la bibliothèque Apple Music. À l’avenir, cela pourrait garantir beaucoup plus de polyvalence et de puissance à tous les utilisateurs qui peuvent tirer le meilleur parti du contenu local et dans le nuage.

Rien n’a changé sous Windows, car iTunes est toujours disponible, le problème ne concerne donc que les machines Mac, bien que ce soit momentané.