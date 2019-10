Vous possédez votre iPhone depuis de longs mois et vous avez l’impression qu’il chauffe de plus en plus ? Alors il y a de grandes chances que cela vienne de la batterie. Si votre smartphone Apple est toujours sous garantie, le plus simple est de se rendre dans un Apple Store. Sinon, il est vivement conseillé de vous rapprocher d’une enseigne spécialisée dans la réparation iphone, iPad, Mac ou encore Apple Watch telle que CyberJay.

S’il ne s’agit pas de la batterie, alors il existe plusieurs petites astuces simples à mettre en place, qui permettent de limiter la surchauffe de votre iPhone. La première est de libérer de l’espace sur votre téléphone. En effet, si vous n’avez plus de place sur votre disque dur, les performances vont être limitées et le processeur va être mis à rude épreuve.

Un deuxième conseil que nous pouvons vous donner est de quitter les applications en arrière-plan. Vous le savez, lorsque vous appuyez sur le bouton Home de votre iPhone depuis une application, celle-ci ne va pas se quitter toute seule. Ouvrez régulièrement le multitâche, et quittez manuellement toutes les apps qui tournent en tâche de fond pour éviter de faire chauffer votre smartphone Apple inutilement.

En plus de quitter les applications, vous pouvez, si vous ne les utilisez pas bien sûr, désactiver des fonctionnalités parfois gourmandes en batterie comme AirDrop ou encore le Bluetooth. Cela devrait permettre à votre iPhone de chauffer moins rapidement en plus de tenir davantage la charge tout au long de la journée.

Pour finir, un iPhone qui chauffe peut tout simplement venir de sa coque de protection ! La plupart d’entre elles sont fabriquées avec des matières plastiques qui ont tendance à garder la chaleur. Il est donc conseillé de protéger votre mobile Apple avec une coque qui n’est pas intégrale pour le laisser “respirer” ! Si aucune de ce solutions ne fonctionnent, alors il sera peut-être nécessaire de réinitialiser votre iPhone…