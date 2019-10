Apple vient tout juste de sortir la version finale de macOS Catalina. Bien que tout le monde puisse l’installer, nous vous conseillons d’attendre encore un peu.

Ne vous jetez pas dessus les yeux fermés car il y a encore quelques bugs et possiblement des incompatibilités avec certaines applications. Vous pouvez éventuellement tester le nouveau système sur un autre Mac que vous n’utilisez à des fins de test.

Parmi les nouveautés, on retrouve Apple Arcade, le remplacement d’iTunes par les apps Musique, Podcasts et Apple TV, la fin des apps 32 bits, Sidecar (pour utiliser l’iPad comme second écran), ou encore la fonction temps d’écran. Les développeurs peuvent aussi profiter de Catalyst qui leur permet de porter leurs apps iOS sur Mac plus simplement. L’app Rappels reçoit aussi un nouveau look.

Apple a également apporté d’autres nouveautés et améliorations liées à la sécurité. Retrouvez l’ensemble des nouveautés sur le site d’Apple.