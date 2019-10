Lors de la présentation d’Apple Arcade, la firme de Cupertino a présenté certains titres du nouveau service dont Pac-Man Party Royale. Malheureusement, il va falloir patienter puisque ce titre, comme d’autres, n’arrivera que d’ici fin 2019.

Si la date de sortie est encore assez vague, Pac-Man Party Royale sera un jeu très intéressant. Comme son nom l’indique, il embarque un mode Battle Royale dans lequel quatre joueurs s’affronteront pour devenir le roi ou la reine de Pac-Man. Les règles du jeu seront vraiment très simples à suivre. Il suffira de croquer les points éparpillés sur la carte pour augmenter votre vitesse, tandis que manger un Super Dot permettra de dévorer les autres joueurs, en les transformant en fantômes.

Les joueurs transformés en fantômes ne pourront ressusciter que s’ils peuvent capturer un autre joueur. De plus, pour le rendre encore plus agréable, le fameux problème du niveau 256 de l’histoire de Pac-Man a également été inclus, où le jeu en raison d’un bug graphique est devenu totalement injouable. S’il n’y a pas de gagnants après un certain temps, le problème du niveau 256 entrera en jeu, ce qui réduira progressivement la carte jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un Pac-Man victorieux.

Pac-Man Party Royale devrait sortir d’ici la fin de l’année sur Apple Arcade, un service d’abonnement disponible pour 4,99 € par mois.