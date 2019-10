Si le design des iPhone 11/Pro/Max n’a pas beaucoup changé, les designers imaginent déjà celui de l’iPhone 12.

Apple va en effet devoir mettre les bouchées doubles pour que son prochain iPhone se démarque véritablement. Et pour ça, la firme américaine peut s’appuyer sur les magnifiques rendus 3D déjà présents sur la toile. Ces derniers sont basés sur les dernières rumeurs selon lesquelles l’iPhone 12 serait un savant mélange entre l’iPhone 4/4S et les dernières iPhone…au moins pour ce qui est du design.

Les designers Hasan Kaymak et ApplesFresh se sont alors mis en tête d’imaginer ce qu’Apple prépare, pour notre plus grand plaisir. Et comme dit dans le titre, les premiers concepts donnent envie d’être déjà en 2020. Les couleurs sont plus vives sur les modèles Pro et surtout elles viennent habiller l’appareil dans son ensemble, jusqu’aux lentilles du module photo.

Et pourquoi pas imaginer un iPhone accompagné d’un Apple Pencil repensé, plus petit, pour naviguer dans l’interface iOS. C’est en tout cas ce qui nous est proposé ci-dessous, mais aussi évoqué dans les rumeurs depuis un moment. En réalité, il y a très peu de chances que cela arrive l’année prochaine. Mais Apple peut encore nous surprendre, sait-on jamais…