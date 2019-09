Avant même la sortie officielle des iPhone 11, voilà que les premières rumeurs sur l’iPhone 12, celui qui sortira en 2020, viennent de tomber.

Ben Geskin, très bien informé, a annoncé sur Twitter les nouvelles fonctions embarquées dans les futurs iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il y a notamment toutes celles qu’on attendait cette année.

Selon lui, le prochain iPhone apportera les choses suivantes :

Nouveau design plein écran (5.4 / 6.7 pouces)

Améliorations apportées aux fonctionnalités de la caméra (capteur ToF)

Écran OLED ProMotion 120Hz

Chargement sans fil bilatéral

Puce bionique A14 à 5 nm

Touch ID intégré à l’écran

Encoche redimensionnée (plus petite)

Connecteur USB-C au lieu du Lightning

Connectivité 5G

En bref, plus qu’une véritable fuite, c’est un résumé de toutes les rumeurs qui ont partiellement accompagné les semaines précédant la sortie du nouvel iPhone, comme la recharge sans fil inverse et le port USB-C. Pour les autres caractéristiques, on en parle depuis un moment, d’autant plus que l’iPhone 2020 devrait apporter une grande vague de nouveauté avec un tout nouveau design.