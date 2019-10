Apple pourrait bien tenir un nouvel événement le 29 octobre, pour présenter ses nouveaux iPad Pro, MacBook Pro et plus encore.

Pour l’heure, Apple n’a encore rien annoncé, mais plusieurs sources jugées fiables indiquent cette date. De plus, le géant américain a déjà organisé des conférences durant le mois d’octobre. Il est donc tout à fait possible que ce soit également le cas cette année.

Durant cette conférence, Apple pourrait lancer un tout MacBook Pro 16 pouces. La machine ferait la même taille que le 15 pouces, grâce à des bords plus fins. Ainsi, l’écran serait légèrement plus grand, le tout dans un boîtier identique. Ce nouveau MacBook Pro devrait être assemblé par Quanta Computer en Chine, tandis que l’écran LCD de 16″ avec une résolution de 3 072 × 1 920 pixels devrait être fourni par LG.

Selon les rumeurs, la machine pourrait être quelque peu relookée, en se concentrant sur la taille et le poids. Apple pourrait utiliser la nouvelle génération de processeurs Intel 8 cœurs et un minimum de 16 Go de RAM. Le clavier devrait intégrer le nouveau système de ciseaux, qui remplacera le système de papillon très critiqué.

Le prix de départ pourrait avoisiner les 3000 $. Une petite mise à jour du MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme n’est pas exclue.

Parmi les autres annonces possibles, un nouveau Mac Pro est attendu, comme annoncé sur le site d’Apple, ainsi que de nouveaux écrans pour Mac Pro et un XDR Pro. Pour l’heure, les informations restent minces.

De nouveaux iPad Pro devraient être présentés au cours de la keynote d’octobre. Comme la dernière mise à jour date de 2018, le design ne devrait pas changer. En revanche, il est possible que le triple objectif des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max soit de la partie. Même si l’iPad n’est le plus utilisé pour la photo, le nouveau module photo pourrait faire la différence sur ce point. De plus, cela augmenterait davantage le potentiel lié à la réalité augmentée. Bien sûr, la nouvelle puce A13 Bionic sera à l’ordre du jour, offrant de biens meilleures performances.

Et si l’Apple Tag n’a pas été annoncé lors de la keynote iPhone 11, il pourrait bien être officialisé durant la conférence d’octobre. Rappelons qu’il s’agit d’un petit traqueur permettant de tracer des objets perdus ou volés. On en parle en détails dans ces articles.

Pour finir, la firme américaine est susceptible de lancer une nouvelle Apple TV, capable d’offrir de meilleures performances. Niveau logiciel, iOS 13.2 est aussi une possibilité, tout comme une nouvelle version dédiée au HomePod ajoutant le support multi-utilisateur et la fonctionnalité de transfert pour Apple Music.

Voilà de nombreuses nouveautés qu’on attend ce mois-ci. Nous verrons si toutes seront bel et bien annoncées officiellement.