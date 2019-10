Comme prévu, Activision vient de sortir le tant attendu Call of Duty Mobile sur l’App Store français.

Le jeu embarque plusieurs modes de jeu incluant : un mode Battle Royale à 100 joueurs, des Matchs à mort par équipe rapides à 5v5, un mode zombies, et des affrontements sniper contre sniper. Des cartes emblématiques provenant de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty : Modern Warfare sont également de la partie.

« Un jeu digne d’une console sur votre téléphone avec possibilité de personnaliser les commandes, la discussion vocale et textuelle, et disposant de graphismes en 3D et d’un son de qualité supérieure. Faites l’expérience du jeu de tir préféré des joueurs, maintenant sur votre téléphone pour pouvoir vous amuser à tout instant.

Bien évidemment, les joueurs pourront débloquer des personnages, armes, tenues, séries de points et pièces d’équipement qui vous permettront de personnaliser votre équipement.

Le jeu nécessite 1,5Go de téléchargement, iOS 9.0 et un iPhone 5s ou iPad Air minimum pour être installer.

Call of Duty Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats in-app allant de 1,09 € à 109,99 €.