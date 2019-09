Grosse nouvelle pour les fans de la franchise Call of Duty puisque la version mobile a enfin une date de sortie mondiale. Les joueurs pourront prendre les armes à compter du 1er octobre sur leurs appareils iOS et Android.

En bêta test en Australie depuis la mi-juin, le FPS tant attendu développé par Tencent et publié par Activision, promet de longues heures de jeu. Call of Duty Mobile disposera de nombreux modes de jeu qui rendent CoD si populaire, tels que Team Deathmatch, Free-for-All, Hardpoint et Domination. Il sera possible d’y jouer entre 8 à 10 joueurs.

Le jeu comprendra également un mode Battle Royale. Ce n’est pas exactement la même chose que Blackout de Black Ops 4, mais cela y ressemble. Ce mode prend en charge jusqu’à 100 joueurs et une immense carte avec beaucoup de zones denses à explorer.

De nombreuses cartes multijoueurs vous seront également familières. Il y en a pour les fans de Nuketown, Hijacked et Firing Range, ainsi que des classiques comme Standoff et Crash.

Malheureusement, CoD Mobile ne supportera pas les manettes de jeu compatibles MFi. Le jeu sera donc disponible le 1er octobre gratuitement, avec des achats in-app. D’ici là, vous pouvez le télécharger depuis l’App Store si vous avez un compte australien.

