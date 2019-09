Plus tôt cette semaine, Apple a remporté un prix des Nations Unies pour son utilisation d’énergie 100% renouvelable et pour ses efforts en faveur du changement climatique. Dans une nouvelle interview avec Fast Company, Lisa Jackson, vice-présidente des initiatives environnementales, sociales et politiques d’Apple, a expliqué comment Apple travaillait avec ses partenaires de la chaîne logistique pour les aider à passer aux énergies renouvelables.

Jackson a expliqué que l’objectif ultime d’Apple est de garantir que même les installations non propriétaires ou exploitantes aient accès à « la même énergie propre de haute qualité ». Cela intervient après qu’Apple ait annoncé plus tôt cette semaine que son fonds China Clean Energy investissait dans trois nouveaux parcs éoliens.

L’objectif du China Clean Energy Fund est d’aider les fournisseurs à passer à une énergie propre, y compris les petites entreprises qui, autrement, ne seraient pas en mesure de réaliser certains investissements par elles-mêmes. Le programme d’Apple est également conçu pour aider les clients à comprendre toutes les exigences réglementaires, en indiquant qu’il ne s’agit pas uniquement d’un soutien financier.

Lisa Jackson a également souligné qu’Apple souhaitait aider la chaîne logistique à faire la transition vers les énergies renouvelables d’une manière qui ait également un sens financier, et non comme s’il s’agissait d’une simple œuvre de bienfaisance, car une telle chose ne serait pas durable.