Les Nations Unies ont décerné à Apple le prix ” ONU-Action ” pour ses efforts en faveur de l’environnement, notamment la transition vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

Les Nations unies ont choisi Apple pour son engagement à réduire les émissions nocives et ont déclaré que la société « avait pour mission de réaliser ses produits sans rien enlever à la Terre ».

Voici ce qu’a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de Apple pour l’environnement, la politique et les initiatives sociales :

« Chez Apple, nous prenons la responsabilité de quitter le monde mieux que nous ne l’avons trouvé au sérieux. En gérant 100% de nos activités avec des énergies renouvelables et en incitant toute la chaîne d’approvisionnement mondiale à essayer de faire de même, nous produirons l’année prochaine plus de 6 gigawatts d’énergie propre. De la restauration des forêts de mangrove en Colombie au lancement d’un nouveau fonds pour l’énergie propre en Chine, nous savons que nous devons continuer à nous lancer un défi d’innover et de faire davantage pour lutter contre la crise climatique mondiale.

Merci aux Nations Unies d’avoir reconnu notre engagement en faveur d’une énergie propre et de la réduction de la présence de carbone de nos produits. Nous promettons de continuer à conduire le changement pour préserver le climat. »

Le dernier effort environnemental d’Apple a été le versement d’une somme non divulguée destinée à préserver les prairies du Kenya et à lutter contre le changement climatique. La société utilise à présent également 100% d’énergie renouvelable et a déjà investi 300 millions de dollars pour approvisionner sa chaîne d’approvisionnement en énergie propre. Cet ONU-Action montre une nouvelle fois qu’Apple s’investit toujours autant sur les questions liées l’environnement.

Apple publie également un rapport annuel sur la responsabilité environnementale qui illustre ses ambitions et ses efforts en matière de recyclage.