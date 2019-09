Djay prend maintenant totalement en charge iPadOS 13. Les nouvelles fonctionnalités incluent la prise en charge de l’app Fichiers qui permet aux utilisateurs de tirer parti des supports externes.

Avec l’arrivée d’iPadOS 13, les utilisateurs de Djay 3.2 peuvent utiliser leurs supports externes tels que les clés USB et les disques durs. Il existe une nouvelle orientation verticale et bien plus encore.

La principale caractéristique est certainement l’intégration de l’app Fichiers avec la prise en charge des lecteurs externes. De cette façon, les utilisateurs peuvent parcourir et charger des pistes directement à partir de lecteurs flash et de disques durs. Ceci est particulièrement pratique pour les utilisateurs d’iPad Pro 2018 qui peuvent utiliser un lecteur flash USB-C ou un disque dur sans avoir besoin d’un dongle. Il est également possible de charger des pistes à partir d’iCloud Drive.

De plus, les utilisateurs disposent désormais d’un nouveau mode d’orientation verticale sur iPad (Classic, Automix, 2 Deck, 4 Deck, Single Deck, Vidéo), d’un nouveau bouton de raccourci EQ dans la section Mixer et bien plus encore. D’autres changements incluent de nouveaux éléments visuels et audio, des retours tactiles comme métronome, une meilleure intégration de l’accessibilité, un moteur graphique 100% Metal, etc.

Djay est disponible gratuitement sur l’App Store, mais nécessite des achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités Pro.