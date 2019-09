Apple a publié la première bande-annonce complète de “For All Mankind”, la prochaine série que nous verrons sur Apple TV+.

For All Mankind se situe dans un monde où la NASA et le programme spatial sont restés une priorité et un foyer d’espoirs et de rêves pour le monde entier. L’histoire raconte la vie des astronautes, des ingénieurs et de leurs familles.

Dans cette série, on retrouve les acteurs et actrices Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour. La série a été créée par Ronald D. Moore, lauréat d’un Emmy Award.

Comme annoncé par Cupertino, le nouveau service Apple TV+ verra le jour dès le 1er novembre. Le coût sera de 4,99€/mois, avec 7 jours d’essai. Si vous avez acheté l’un des derniers produits Apple, vous aurez alors droit à 1 an d’abonnement gratuit.