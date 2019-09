Un problème de sécurité semble affecter les claviers tiers sur iOS 13 et iPadOS. Cependant, Apple a déjà assuré qu’un correctif était en route.

Apple a publié un document d’assistance qui avertit les utilisateurs d’un problème de sécurité affectant les claviers tiers d’iOS 13 et iPadOS.

Les claviers tiers peuvent être configurés pour fonctionner en mode autonome sans accès à des services externes ou peuvent nécessiter un “accès complet” pour fournir des fonctionnalités supplémentaires. Un bug dans iOS 13 et iPadOS peut entraîner un accès complet aux extensions du clavier, même si l’accès complet n’a pas été approuvé. Potentiellement. il serait possible pour les développeurs de ces applications de tirer profit du bug et de voler ce que les utilisateurs tapent avec leurs claviers.

Selon Apple, le bug n’affecte pas les claviers intégrés d’Apple, ni les claviers n’utilisant pas un accès complet. Apple indique que le bug sera corrigé dans une future mise à jour logicielle. Vous pouvez vérifier les claviers tiers que vous avez installés depuis l’application Réglages, puis en sélectionnant Général > Clavier > Claviers.

Les utilisateurs inquiets peuvent atténuer le problème en désinstallant temporairement les claviers tiers.