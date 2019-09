Le fonds China Clean Energy créé par Apple a investi dans trois nouveaux parcs éoliens en Chine. Cette initiative contribuera à fournir aux fournisseurs d’Apple une énergie 100% renouvelable.

Selon Apple, le fonds vise à générer un gigawatt d’énergie renouvelable d’ici 2022 et ces trois nouveaux parcs éoliens atteindront 10% de cet objectif. Pour information, un gigawatt suffit à alimenter près d’un million de foyers.

« En avançant dans les collines du comté de Dao dans la province du Hunan en Chine, au-delà de la ville de Yongzhou, une vue particulière apparaît à l’horizon. Ici, les immenses pales des parcs éoliens Concord Jing Tang et Concord Shen Zhang Tang se déplacent de manière rythmée dans le ciel. Mis au point par Concord New Energy Group Limited, chaque parc génère 48 mégawatts (MW) d’énergie propre. Ensemble avec le troisième parc de 38 MW dans la province du Hubei, développé par Fenghua Energy Investment Group Co., Ltd., ces trois projets d’énergie propre sont les premiers investissements du China Clean Energy Fund. »

Apple est à juste titre fière de ce premier jalon. « Voir ces projets achevés et alimenter le réseau en énergie propre est une expérience passionnante », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. « Nous sommes fiers que les fournisseurs participant au fonds, partagent notre engagement à soutenir des solutions énergétiques innovantes, à réduire les émissions et à lutter contre le changement climatique ».

Apple affirme qu’il existe également des avantages financiers pour ses fournisseurs et les provinces dans lesquelles les parcs éoliens sont construits :

« Passer à une énergie propre peut être un processus difficile, en particulier pour les petites entreprises. En raison de sa taille, le China Clean Energy Fund offrira à ses participants un pouvoir d’achat accru et des solutions plus diversifiées. Les parcs éoliens du Hunan et du Hubei ont également un impact sur leurs économies et les gouvernements locaux, aidant chaque province à atteindre les objectifs obligatoires en matière d’énergie renouvelable fixés par le gouvernement. Dans le comté de Dao, considéré comme un comté pauvre de l’État, les revenus provenant de la construction et de la gestion des sociétés Concord Jing Tang et Concord Shen Zhang Tang constituent une source de revenus importante. »

L’un des fournisseurs chinois a déclaré que cela n’aurait pas été possible sans l’assistance d’Apple. « Le fonds China Clean Energy nous a permis d’investir dans de nombreux projets d’énergie renouvelable à une capacité bien supérieure. Cela n’aurait pas été possible seul », a déclaré Hao Peng, président de Sunway Communication. « Nous apprécions les efforts d’Apple et sommes impatients d’investir dans des projets d’énergie propre dans toute la Chine ».

L’objectif à long terme d’Apple est que tous ses fournisseurs dans le monde utilisent une énergie 100% propre et indique que 44 partenaires dans 16 pays se sont engagés à le faire.

Apple alimente déjà toutes ses opérations avec de l’énergie 100% renouvelable et est la plus grande entreprise américaine de production d’énergie solaire.