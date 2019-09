Apple prévoit de lancer de mettre en place de nouvelles sessions en magasin pour promouvoir les contenus originaux d’Apple TV+. L’idée est de montrer aux clients davantage d’informations sur les films et les séries TV.

Dans le cadre des nouvelles sessions “Fifth Avenue Creates” destinées à célébrer la réouverture d’Apple Fifth Avenue à New York, Apple organisera deux événements exclusifs dédiés à Apple TV+.

Les sessions présenteront les créateurs des séries originales et les films de la plate-forme. Les participants seront en mesure de découvrir de nombreux détails sur la création des différents contenus. Les premières sessions seront animées par Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement chez Apple. Par exemple, demain, une séance aura lieu avec les cinéastes Victoria Stone et Mark Deeble, qui ont co-créé et produit The Elephant Queen, et parleront de la “relation complexe entre l’homme et la nature”.

Design Lab: Space Adventures avec le groupe Peanuts Gang sera une session amusante qui guidera les participants sur la création d’une illustration représentant un astronaute dans le style emblématique Peanuts à l’aide de Procreate sur un iPad Pro.

Les deux événements soulignent une fois de plus le plein potentiel des services Apple et offriront un nouveau contenu et de nouvelles interactions avec les clients, y compris en magasin. Par exemple, Apple TV+ apporte un précieux réservoir d’artistes établis et d’étoiles montantes. Révéler le mystère du processus de création est exactement ce qui rend ces sessions Apple uniques.

Pour l’heure, nous ne savons pas si ces types de sessions arriveront également en France.