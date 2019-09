Maintenant que les iPhone 11/Pro/Max sont officiellement entre les mains des premiers clients, il est temps de voir si la puce A13 est aussi véloce qu’Apple l’annonce (+20%).

Pour en avoir le cœur net, EverythingApplePro s’est attelé à comparer le 11 Pro et l’iPhone XS doté du SoC A12.

Dans la vidéo, les iPhone X, XS et 11 Pro ont été comparés lors du lancement des applications. Sans surprise, l’ancien iPhone X commence à montrer son âge, puisqu’il est évidemment le plus lent des trois. Mais étonnamment, le plus rapide est l’iPhone XS et non le tout nouveau 11 Pro.

Au premier tour, aucune application n’avait été lancée. Le XS et le 11 Pro étaient alors presque à égalité, le XS étant légèrement en avance d’une seconde. Au deuxième tour, après que toutes les applications aient été préchargées et redémarrées pour la deuxième fois, le XS a dépassé le 11 Pro de 29 secondes.

Évidemment, nous ne doutons pas que le processeur du 11 Pro est réellement 20% plus rapide que son prédécesseur, mais les résultats des tests indiquent le manque d’optimisation du logiciel. C’est compréhensible car depuis le lancement des nouveaux iPhone, rares sont les applications à avoir été mises à jour pour iOS 13. Il appartient désormais aux développeurs de faire le nécessaire de leur côté afin de tirer pleinement parti de la puce A13 Bionic.

De plus, la version actuelle d’iOS 13 doit probablement encore avoir besoin d’être affinée. La bonne nouvelle est que la version finale d’iOS 13.1 arrivera demain soir. Cette mouture devrait apporter plusieurs corrections de bugs et améliorations des performances. Possible que cela réduise l’écart entre les deux appareils…